Ballet Coppélia Le NEC Marly

Le NEC 1 Avenue Long Prey Marly Moselle

Début : Lundi Jeudi 2025-12-28 20:00:00

fin : 2025-12-30

2025-12-28 2025-12-29 2026-01-01

Inspiré de l’un des célèbres contes d’E.T.A. Hoffmann, le ballet Coppélia nous plonge au cœur d’un univers fantastique. À la fenêtre du vieux savant fou Coppélius, fabricant d’automates, apparaît chaque jour sa ravissante fille Coppélia. Frantz, fiancé à Swanilda, est tombé amoureux d’elle, la croyant vivante. Jalouse, Swanilda doute de la réalité de Coppélia, connaissant le talent de Coppélius à fabriquer des poupées. Elle décide de s’introduire dans l’atelier de celui-ci afin de s’en assurer… Un spectacle chorégraphique familial pour les fêtes de fin d’année !Tout public

Le NEC 1 Avenue Long Prey Marly 57155 Moselle Grand Est +33 3 57 88 36 66 billetthea@eurometropolemetz.eu

English :

Inspired by one of E.T.A. Hoffmann’s famous fairy tales, the ballet Coppélia plunges us into a fantastic world. Every day, his beautiful daughter Coppélia appears at the window of the old mad scientist Coppélius, a manufacturer of automata. Frantz, engaged to Swanilda, has fallen in love with her, believing her to be alive. Jealous, Swanilda doubts Coppélia’s reality, knowing Coppélius’s talent for making dolls. She decides to break into his workshop to find out for sure? A choreographic family show for the festive season!

German :

Das Ballett Coppélia basiert auf einer der berühmten Erzählungen von E.T.A. Hoffmann und führt uns in eine fantastische Welt. Vor dem Fenster des alten, verrückten Wissenschaftlers Coppélius, der Automaten herstellt, erscheint jeden Tag seine bezaubernde Tochter Coppélia. Frantz, der mit Swanilda verlobt ist, hat sich in sie verliebt und glaubt, dass sie lebt. Eifersüchtig zweifelt Swanilda an Coppélias Realität, da sie von Coppélius’ Talent, Puppen herzustellen, weiß. Sie beschließt, in seine Werkstatt einzudringen, um sich zu vergewissern? Ein choreografisches Familienstück für die Weihnachtszeit!

Italiano :

Ispirato a uno dei famosi racconti di E.T.A. Hoffmann, il balletto Coppélia ci immerge nel cuore di un mondo fantastico. Ogni giorno, la bellissima figlia Coppélia appare alla finestra del vecchio scienziato pazzo Coppélius, costruttore di automi. Frantz, fidanzato con Swanilda, si è innamorato di lei, credendola viva. Swanilda, gelosa, dubita della realtà di Coppélia, conoscendo il talento di Coppélius nel costruire bambole. Decide di introdursi nel suo laboratorio per scoprirlo con certezza? Uno spettacolo coreografico per famiglie per il periodo delle feste!

Espanol :

Inspirado en uno de los famosos cuentos de E.T.A. Hoffmann, el ballet Coppélia nos sumerge en el corazón de un mundo fantástico. Cada día, su bella hija Coppélia aparece en la ventana del viejo científico loco Coppélius, fabricante de autómatas. Frantz, prometido de Swanilda, se ha enamorado de ella, creyéndola viva. Celosa, Swanilda duda de la realidad de Coppélia, conociendo el talento de Coppélius para fabricar muñecas. Decide irrumpir en su taller para averiguarlo.. Un espectáculo coreográfico familiar para las fiestas

