Ballet de drones de Noël Lieu-dit Kersamedi Pont-Scorff

Ballet de drones de Noël

Lieu-dit Kersamedi Les Terres de Nataé Pont-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:55:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27 2026-01-03

Un ballet inédit viendra illuminer le ciel des Terres de Nataé pour une édition spéciale Noël !

Au cœur de la nuit, laissez vous transporter par la magie des fêtes et admirez 500 drones se lancer dans une chorégraphie qui fera scintiller les yeux des petits et des grands !

Rendez-vous à 20h55

Réservez votre date

– sous réserve des conditions météorologiques – .

