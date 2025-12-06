Ballet de drones de Noël Lieu-dit Kersamedi Pont-Scorff
Ballet de drones de Noël Lieu-dit Kersamedi Pont-Scorff samedi 6 décembre 2025.
Ballet de drones de Noël
Lieu-dit Kersamedi Les Terres de Nataé Pont-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:55:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27 2026-01-03
Un ballet inédit viendra illuminer le ciel des Terres de Nataé pour une édition spéciale Noël !
Au cœur de la nuit, laissez vous transporter par la magie des fêtes et admirez 500 drones se lancer dans une chorégraphie qui fera scintiller les yeux des petits et des grands !
Rendez-vous à 20h55
Réservez votre date
– sous réserve des conditions météorologiques – .
Lieu-dit Kersamedi Les Terres de Nataé Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne +33 2 97 59 54 33
English :
L’événement Ballet de drones de Noël Pont-Scorff a été mis à jour le 2025-12-01 par ADT 56