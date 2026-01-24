Ballet De Keersmaeker/ Papadopoulos Opéra national de Nancy Lorraine Nancy

Ballet De Keersmaeker/ Papadopoulos

Opéra national de Nancy Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05 22:00:00

2026-02-05 2026-02-06

Ballet de l’Opéra de Lyon

Chorégraphies Anne Teresa De Keersmaeker (La Nuit transfigurée) et Christos Papadopoulos (Mycellium)

En réponse à Arnold Schoenberg, qui indiquait que sa musique se limitait à peindre la nature et le jeu des émotions humaines , la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker signe une transposition de Verklärte Nacht (La Nuit transfigurée), une œuvre d’un romantisme noir qui raconte l’aveu déchirant d’une femme à son amant, lui avouant qu’elle porte l’enfant d’un autre.

Présentée sous la forme d’un duo pour trois , cette pièce plonge le spectateur dans une intensité dramatique et émotionnelle qui dialogue avec la façon dont Christos Papadopoulos chorégraphie les innombrables formes et mouvements des mécanismes naturels. Son Mycelium réinvente par le jeu des interactions corporelles, une danse qui puise dans la complexité des réseaux fongiques des impulsions qui s’entrelacent avec les racines des arbres pour créer un réseau dynamique entre les vingt danseurs soutenus par la musique électro de Coti K.Tout public

Opéra national de Nancy Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

English :

Lyon Opera Ballet

Choreography Anne Teresa De Keersmaeker (La Nuit transfigurée) and Christos Papadopoulos (Mycellium)

Choreographer Anne Teresa De Keersmaeker’s transposition of Verklärte Nacht (Transfigured Night), a darkly romantic work that recounts a woman’s heartbreaking confession to her lover that she is carrying another man’s child, is a response to Arnold Schoenberg’s statement that his music is limited to painting nature and the interplay of human emotions .

Presented in the form of a duet for three , this piece plunges the spectator into a dramatic and emotional intensity that dialogues with Christos Papadopoulos’ choreography of the innumerable shapes and movements of natural mechanisms. His Mycelium reinvents, through the interplay of bodily interactions, a dance that draws impulses from the complexity of fungal networks, intertwining with tree roots to create a dynamic network between the twenty dancers, supported by Coti K?s electro music.

