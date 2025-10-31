BALLET DE L’OPÉRA DE LYON CHRISTOS PAPADOPOULOS Montpellier

BALLET DE L’OPÉRA DE LYON CHRISTOS PAPADOPOULOS

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-20

Dans Mycelium, Christos Papadopoulos explore les réseaux invisibles qui relient les êtres, inspiré par le mycélium, ce système fongique souterrain fascinant. Portée par la musique électro de Coti K, sa chorégraphie organique et hypnotique déploie un langage gestuel d’une extrême finesse, fait de micro-mouvements, de rythmes décalés et de variations subtiles.

Les vingt interprètes du Ballet de l’Opéra de Lyon forment un groupe vibrant, où chaque geste semble transmettre une énergie imperceptible. Une œuvre immersive, sensible et profondément connectée aux forces secrètes du vivant.

Sur réservation

Mardi 20 et mercredi 21 janvier à 20h .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

In Mycelium, Christos Papadopoulos explores the invisible networks that bind us together, inspired by the mycelium, that fascinating subterranean fungal system. Carried by Coti K?s electro music, his organic, hypnotic choreography deploys a gestural language of extreme finesse, made up of micro-movements, offbeat rhythms and subtle variations.

German :

In Mycelium erforscht Christos Papadopoulos die unsichtbaren Netzwerke, die Menschen miteinander verbinden, inspiriert durch das Myzel, ein faszinierendes unterirdisches Pilzsystem. Seine organische und hypnotische Choreografie, die von Coti Ks Elektro-Musik getragen wird, entfaltet eine extrem feine Bewegungssprache, die aus Mikrobewegungen, versetzten Rhythmen und subtilen Variationen besteht.

Italiano :

In Mycelium, Christos Papadopoulos esplora le reti invisibili che legano le persone tra loro, ispirandosi al micelio, l’affascinante sistema fungino sotterraneo. Trascinata dalla musica electro di Coti K, la sua coreografia organica e ipnotica utilizza un linguaggio di movimento estremamente raffinato, fatto di micromovimenti, ritmi mutevoli e sottili variazioni.

Espanol :

En Mycelium, Christos Papadopoulos explora las redes invisibles que unen a las personas, inspirándose en el micelio, el fascinante sistema fúngico subterráneo. Llevado por la música electrónica de Coti K, su coreografía orgánica e hipnótica despliega un lenguaje de movimiento extremadamente refinado, hecho de micromovimientos, ritmos cambiantes y sutiles variaciones.

