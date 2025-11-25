Ballet de l’Opéra de Lyon / Christos Papadopoulos – Mycelium L’Avant Seine / Théâtre de Colombes Colombes

Christos Papadopoulos chorégraphie l’électricité et l’insondable. Toujours très influencé par l’organicité de la nature, il s’inspire ici du mycélium, vaste réseau fongique sous-terrain, et développe une danse aux connexions proliférantes, modifiant la perception des rapports entre individus au sein d’un groupe. Une nouvelle création passionnante du prodige d’Athènes à découvrir sur la musique électro de Coti K, qui rencontre le pointillisme des danseurs du ballet.

Seule date en Ile-de-France sur la saison 25-26 !

« Créé à l’occasion de la Biennale de danse de Lyon, Mycelium fascine. Hypnotise, même. La vingtaine de danseurs et danseuses se coulant dans une vibration commune ininterrompue sur la splendide bande-son, subtilement mutante, du compositeur électro Coti K. […] La beauté est là, fugitive : c’est incontestable. » – Télérama

Un spectacle joué à L’Avant Seine / Théâtre de Colombes le 10 février 2026 à 20h30.

Le mardi 10 février 2026

de 20h30 à 21h30

payant

Plein tarif : 22€

Tarif réduit : 16€

Tarif -12ans : 12€

Tout public.

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes 88 Rue Saint-Denis 92700 Colombes

