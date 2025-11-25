Ballet de l’Opéra de Lyon / Christos Papadopoulos – Mycelium L’Avant Seine / Théâtre de Colombes Colombes
Ballet de l’Opéra de Lyon / Christos Papadopoulos – Mycelium L’Avant Seine / Théâtre de Colombes Colombes mardi 10 février 2026.
Christos Papadopoulos chorégraphie l’électricité et l’insondable. Toujours très influencé par l’organicité de la nature, il s’inspire ici du mycélium, vaste réseau fongique sous-terrain, et développe une danse aux connexions proliférantes, modifiant la perception des rapports entre individus au sein d’un groupe. Une nouvelle création passionnante du prodige d’Athènes à découvrir sur la musique électro de Coti K, qui rencontre le pointillisme des danseurs du ballet.
Seule date en Ile-de-France sur la saison 25-26 !
« Créé à l’occasion de la Biennale de danse de Lyon, Mycelium fascine. Hypnotise, même. La vingtaine de danseurs et danseuses se coulant dans une vibration commune ininterrompue sur la splendide bande-son, subtilement mutante, du compositeur électro Coti K. […] La beauté est là, fugitive : c’est incontestable. » – Télérama
Un spectacle joué à L’Avant Seine / Théâtre de Colombes le 10 février 2026 à 20h30.
Le mardi 10 février 2026
de 20h30 à 21h30
payant
Plein tarif : 22€
Tarif réduit : 16€
Tarif -12ans : 12€
Tout public.
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes 88 Rue Saint-Denis 92700 Colombes
