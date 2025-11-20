Ballet de l’Opéra de Paris Giselle Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Ballet de l’Opéra de Paris Giselle Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence jeudi 20 novembre 2025.

Ballet de l’Opéra de Paris Giselle

Jeudi 20 novembre 2025 à partir de 18h30. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-20 18:30:00

2025-11-20

Venez découvrir le ballet de l’Opéra de Paris Giselle au Ciné-Palace le jeudi 20 novembre, à Saint-Rémy-de-Provence.

La charmante paysanne Giselle aime Albrecht qui, sous ses habits de villageois, s’avère être un duc. Lorsqu’elle découvre qu’il ne pourra l’épouser car il est déjà fiancé, Giselle sombre dans la folie et meurt. Elle est alors recueillie par les vengeresses Wilis, âmes des jeunes filles délaissées par un amant infidèle. Giselle choisira-t-elle de châtier ou de pardonner ?



Créé en 1841 à l’Académie royale de Musique ancêtre de l’Opéra de Paris –, ce ballet de Jules Perrot et Jean Coralli, ici adapté par Patrice Bart et Eugène Polyakov, a ouvert une nouvelle esthétique dans l’histoire de la danse occidentale. Chaussons de pointes, arabesques et longs tutus blancs contribuent à évoquer un univers fantastique et diaphane, devenu l’incarnation même du romantisme.



Ballet en deux actes. Enregistré à l’Opéra national de Paris Palais Garnier

Chorégraphie Jean Coralli et Jules Perrot adaptée par Patrice Bart et Eugène Polyakov

Direction musicale Koen Kessels .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 67 87 cinepalace13210@orange.fr

English :

Come and discover the Paris Opera Ballet’s Giselle at the Ciné-Palace on Thursday 20 November in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Entdecken Sie das Ballett der Opéra de Paris: Giselle im Ciné-Palace am Donnerstag, den 20. November, in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Venite a vedere il balletto dell’Opéra di Parigi: Giselle al Ciné-Palace giovedì 20 novembre a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

Venga a ver el ballet de la Ópera de París: Giselle en el Ciné-Palace el jueves 20 de noviembre en Saint-Rémy-de-Provence.

