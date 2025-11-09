Ballet de l’Opéra national du Capitole Hommage à Ravel Théâtre Quintaou Anglet

Ballet de l’Opéra national du Capitole Hommage à Ravel

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Pour cette soirée hommage à Maurice Ravel né il y a 150 ans, deux œuvres exceptionnelles du compositeur sont présentées.

Walking Mad du chorégraphe suédois Johan Inger met à l’honneur le Boléro avec une scénographie permettant des effets de théâtre dont jouent avec prouesse les danseurs du Ballet de l’Opéra national du Capitole. C’est une phrase de Socrate qui a, à l’origine, inspiré le chorégraphe Nos plus grands bienfaits nous viennent dans des états de démence.

De quoi passer du rire aux larmes, du vaudeville au surréalisme…

Daphnis & Chloé, ballet néoclassique de Thierry Malandain, propose une relecture du mythe antique et raconte les péripéties d’un amour bucolique, loin des clichés de genre. Une éducation sentimentale épurée et poétique sur une musique qui va crescendo, au sommet de l’art orchestral de Ravel. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

English : Ballet de l’Opéra national du Capitole Hommage à Ravel

German : Ballet de l’Opéra national du Capitole Hommage à Ravel

Italiano :

Espanol : Ballet de l’Opéra national du Capitole Hommage à Ravel

L’événement Ballet de l’Opéra national du Capitole Hommage à Ravel Anglet a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Anglet