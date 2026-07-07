Informations pratiques

Saint-Christoly-de-Blaye

Ballet Don Quichotte

1 Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:45:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Venez assister à la retransmission en direct du Ballet Don Quichotte au Vox le mardi 7 juillet à 20h. Ouverture des portes à 19h45. Gratuit, ouvert à tous. .

1 Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 74 46 bibliotheque@saint-christoly.fr

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English : Ballet Don Quichotte

L’événement Ballet Don Quichotte Saint-Christoly-de-Blaye a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Blaye