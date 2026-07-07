Ballet Don Quichotte Saint-Christoly-de-Blaye
mardi 7 juillet 2026 · Saint-Christoly-de-Blaye
Informations pratiques
Saint-Christoly-de-Blaye
Ballet Don Quichotte
1 Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:45:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Venez assister à la retransmission en direct du Ballet Don Quichotte au Vox le mardi 7 juillet à 20h. Ouverture des portes à 19h45. Gratuit, ouvert à tous. .
1 Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 74 46 bibliotheque@saint-christoly.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ballet Don Quichotte
L’événement Ballet Don Quichotte Saint-Christoly-de-Blaye a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Blaye