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AGENDA · Saint-Christoly-de-Blaye

Ballet Don Quichotte Saint-Christoly-de-Blaye

mardi 7 juillet 2026 · Saint-Christoly-de-Blaye

Ballet Don Quichotte Saint-Christoly-de-Blaye

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
19:45:00
Adresse
1 Route de Saint-Savin
Ville
33920 Saint-Christoly-de-Blaye
Département
Gironde
Tarif

Saint-Christoly-de-Blaye

Ballet Don Quichotte

1 Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:45:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Venez assister à la retransmission en direct du Ballet Don Quichotte au Vox le mardi 7 juillet à 20h. Ouverture des portes à 19h45. Gratuit, ouvert à tous.   .

1 Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 74 46  bibliotheque@saint-christoly.fr

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English : Ballet Don Quichotte

L’événement Ballet Don Quichotte Saint-Christoly-de-Blaye a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Blaye