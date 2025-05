Ballet en direct Ballet to Broadway – Rue Sellenick Les Andelys, 22 mai 2025 20:15, Les Andelys.

Eure

Ballet en direct Ballet to Broadway Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-22 20:15:00

fin : 2025-05-22

Date(s) :

2025-05-22

Ballet retransmis en direct du Royal Ballet and Opera le 22 mai 2025 à 20h15. Rencontre de la sensualité du ballet contemporain avec l’énergie de la comédie musicale à travers quatre œuvres courtes distinctes. Fool’s Paradise, The Two of Us, Us, An American in Paris quatre productions où se dévoile la remarquable palette chorégraphique de l’associé artistique du Royal Ballet, Christopher Wheeldon.

Ballet retransmis en direct du Royal Ballet and Opera le 22 mai 2025 à 20h15. Rencontre de la sensualité du ballet contemporain avec l’énergie de la comédie musicale à travers quatre œuvres courtes distinctes. Fool’s Paradise, The Two of Us, Us, An American in Paris quatre productions où se dévoile la remarquable palette chorégraphique de l’associé artistique du Royal Ballet, Christopher Wheeldon. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace

Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64

English : Ballet en direct Ballet to Broadway

Ballet broadcast live from the Royal Ballet and Opera on May 22, 2025 at 8:15pm. The sensuality of contemporary ballet meets the energy of musical comedy in four distinct short works. Fool?s Paradise, The Two of Us, Us, An American in Paris: four productions that reveal the remarkable choreographic palette of Royal Ballet?s Artistic Associate, Christopher Wheeldon.

German :

Ballett Live-Übertragung aus dem Royal Ballet and Opera am 22. Mai 2025 um 20:15 Uhr. Die Sinnlichkeit des zeitgenössischen Balletts trifft auf die Energie des Musicals in vier verschiedenen kurzen Werken. Fool?s Paradise, The Two of Us, Us, An American in Paris: vier Produktionen, in denen sich die bemerkenswerte choreografische Bandbreite des künstlerischen Partners des Royal Ballet, Christopher Wheeldon, entfaltet.

Italiano :

Balletto trasmesso in diretta dal Royal Ballet and Opera il 22 maggio 2025 alle 20.15. La sensualità del balletto contemporaneo incontra l’energia della commedia musicale in quattro opere brevi e distinte. Fool’s Paradise, The Two of Us, Us, An American in Paris: quattro produzioni che rivelano la straordinaria tavolozza coreografica del socio artistico del Royal Ballet, Christopher Wheeldon.

Espanol :

Ballet retransmitido en directo desde el Royal Ballet and Opera el 22 de mayo de 2025 a las 20.15 horas. La sensualidad del ballet contemporáneo se une a la energía de la comedia musical en cuatro obras cortas distintas. Fool’s Paradise, The Two of Us, Us, An American in Paris: cuatro producciones que revelan la extraordinaria paleta coreográfica del Asociado Artístico del Royal Ballet, Christopher Wheeldon.

L’événement Ballet en direct Ballet to Broadway Les Andelys a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération