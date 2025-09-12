BALLET GISELLE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

Cinéjade 2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-03-03 20:15:00

2026-03-03

Diffusé en direct du Royal Opera House de Londres

Synopsis

La paysanne Giselle tombe amoureuse d’Albrecht.

Lorsqu’elle découvre que c’est un aristocrate fiancé à une autre femme, elle se suicide, désespérée.

Son âme rejoint les Wilis, esprits vengeurs de femmes déterminées à forcer tous les hommes qui croisent leur chemin à danser jusqu’à la mort.

Rongé par un sentiment de culpabilité, Albrecht se rend sur la tombe de Giselle où il doit affronter les Wilis ainsi que le fantôme de Giselle.

Créée en 1985, la production, par Peter Wright, de ce ballet romantique typique du genre est un classique du répertoire du Royal Ballet.

Porté par la musique évocatrice d’Adolphe Adam, dans des décors suggestifs conçus par John Macfarlane, Giselle dépeint les royaumes matériel et éthéré dans un monde où se mêlent amour, trahison et rédemption.



Direction artistique

Choreographie MARIUS PETIPA after JEAN CORALLI and JULES PERROT

Musique ADOLPHE ADAM Edited by LARS PAYNE

Chef d’orchestre VELLO PAHN

Scénario THÉOPHILE GAUTIER after HEINRICH HEINE

Production and chorégraphie supplémentaire PETER WRIGHT

Designer JOHN MACFARLANE

Eclairage JENNIFER TIPTON Recréé par DAVID FINN .

Cinéjade 2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

