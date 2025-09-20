Ballet impérial, entre danse historique et reconstitution Château de Grouchy Osny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association Le Ballet Imperial vous invite à découvrir l’univers raffiné et spectaculaire de la Belle Époque, à travers une série d’animations artistiques et de danses historiques, conçues pour offrir une immersion totale.

Au programme, pour les deux jours :

– De 14h à 18h, exposition de costumes retraçant l’évolution de la mode féminine et masculine de la Belle Époque ;

– 14h30, conférence habillée sur la mode d’époque avec des démonstrations d’habillage ;

– 15h15 & 17h, démonstrations de danse des années 1900 avec des chorégraphies historiques présentées en costumes d’époque de la haute société ;

– 16h, présentation de la mode masculine.

Château de Grouchy 14 rue William Thornley 95520 Osny Osny 95520 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 25 42 00 http://osny.fr/ Hôtel de ville d’Osny

