BALLET LA FILLE MAL GARDÉE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins mercredi 5 novembre 2025.

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-05 20:15:00

2025-11-05

Diffusion du ballet en direct du Royal Opéra House de Londres.

Synopsis

Lise, fille unique de la veuve Simone, est amoureuse du jeune fermier Colas, mais sa mère nourrit des projets beaucoup plus ambitieux pour elle.

Simone espère la marier à Alain, le fils du riche propriétaire Thomas.

Voulant à tout prix épouser Colas plutôt qu’Alain, Lise parvient à déjouer les plans de sa mère.

65 ans après sa première représentation, The Royal Ballet présente La Fille mal gardée de Frederick Ashton.

Ce portrait affectueux de la vie rurale, associant bonne humeur enthousiaste et chorégraphie au talent inventif, est sans conteste une lettre d’amour écrite par Ashton à la campagne anglaise.

La Fille mal gardée nous emporte dans un bonheur bucolique grâce à la musique joyeuse de Ferdinand Hérold et aux décors colorés d’Osbert Lancaster..



Direction artistique

Choreographie FREDERICK ASHTON

Musique FERDINAND HÉROLD

Chef d’orchestre JONATHAN LO

Arrangement et Orchestration JOHN LANCHBERY

Scenario JEAN DAUBERVAL

Designer OSBERT LANCASTER

Designer Lumière JOHN B. READ

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

