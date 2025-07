Ballet Le Corsaire Salle Polyvalente Montégut

Ballet Le Corsaire Salle Polyvalente Montégut mercredi 9 juillet 2025.

Salle Polyvalente 146 route d’Arthez Montégut Landes

Début : 2025-07-09 20:00:00

2025-07-09

Amoureux de belles chorégraphies et de costumes chatoyants, assistez depuis la Salle Polyvalente de Montégut à la retransmission en direct du ballet Le Corsaire dansé par l’Opéra National de Bordeaux depuis le Grand Théâtre.

Durée du concert 2h (entracte comprise)

Salle Polyvalente 146 route d’Arthez Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 67 62

English : Ballet Le Corsaire

Lovers of beautiful choreography and shimmering costumes, attend the live broadcast of the ballet Le Corsaire danced by the Opéra National de Bordeaux from the Grand Théâtre in the Salle Polyvalente de Montégut.

Concert duration: 2h (including intermission)

German : Ballet Le Corsaire

Als Liebhaber schöner Choreografien und schillernder Kostüme können Sie aus der Salle Polyvalente de Montégut der Live-Übertragung des Balletts Le Corsaire beiwohnen, das von der Opéra National de Bordeaux aus dem Grand Théâtre getanzt wird.

Dauer des Konzerts: 2 Stunden (einschließlich Pause)

Italiano :

Amanti delle belle coreografie e dei costumi scintillanti, venite alla Salle Polyvalente de Montégut per la trasmissione in diretta del balletto Le Corsaire danzato dall’Opéra National de Bordeaux dal Grand Théâtre.

Durata del concerto: 2 ore (intervallo incluso)

Espanol : Ballet Le Corsaire

Amantes de las bellas coreografías y de los trajes resplandecientes, acérquense a la Sala Polivalente de Montégut para asistir a la retransmisión en directo del ballet Le Corsaire bailado por la Ópera Nacional de Burdeos desde el Gran Teatro.

Duración del concierto: 2 horas (intermedio incluido)

