Ballet Le lac des cygnes Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Ballet Le lac des cygnes Espace Carat L’Isle-d’Espagnac mardi 14 avril 2026.
L’Isle-d’Espagnac
Ballet Le lac des cygnes
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 50 – 50 – 74 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 20:00:00
fin : 2026-04-14 23:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Le Lac des Cygnes, le ballet le plus joué au monde, est un Chef-d’œuvre inspiré d’un conte Allemand, classique intemporel en quatre actes.
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Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 50 60 infos@espace-carat.fr
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English :
Swan Lake, the world?s most performed ballet, is a masterpiece inspired by a German fairy tale, a timeless classic in four acts.
L’événement Ballet Le lac des cygnes L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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