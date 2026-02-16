Ballet: Le parc (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde

Ballet: Le parc (Cinéma Rex)

3 Boulevard du Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Dans cette pièce conçue pour le Ballet de l’Opéra en 1994, le chorégraphe Angelin Preljocaj réussit un subtil équilibre entre souffle classique, porté par la musique de Mozart, et modernité de son langage chorégraphique. iselés évoquent l’élégance et la délicatesse des jardins à la française et les costumes s’inspirent de ceux du siècle des Lumières.

A 16h. .

3 Boulevard du Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

English : Ballet: Le parc (Cinéma Rex)

