ballet Le Parc Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon

Maison Milon, 02 Place Emile Colongin, 84600 GRILLON

12 décembre 2025, 20:00

fin : 2025-12-12 21:40:00

2025-12-12

Nous avons le plaisir de vous informer que l’Espace Maison Milon diffusera le 12 décembre, le ballet Le Parc avec la Musique de Wolfgang Amadeus Mozart et les Chorégraphies d’ Angelin Preljocaj.

We are delighted to announce that Espace Maison Milon will be staging the ballet Le Parc on December 12, with music by Wolfgang Amadeus Mozart and choreography by Angelin Preljocaj.

