Ballet Le Parc Médiathèque Loudéac

Ballet Le Parc

Médiathèque 66 Rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-12 18:00:00

2025-12-12

Chorégraphie de Angelin Preljocaj. Musique de Wolfgang Amadeus Mozart.

L’Opéra national de Paris vous propose une captation du ballet Le Parc. Créé en 1994, Le Parc explore les jeux de l’amour à travers une chorégraphie mêlant classicisme et modernité. Porté par la musique de Mozart et une mise en scène raffinée, ce ballet est devenu une œuvre emblématique, dont le célèbre pas de deux final marque les esprits.

Durée 1h40 sans entracte. Gratuit, sur inscription. .

