Ballet Le Parc retransmission à la Micro-Folie Médiathèque Segré-en-Anjou Bleu

Ballet Le Parc retransmission à la Micro-Folie

Médiathèque 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Rendez-vous le vendredi 12 décembre 2025 à 20h pour une soirée artistique d’exception, à la Salle Saint-Exupéry à Segré.

Sur l’écran géant de la Micro-Folie, venez assister à la retransmission du ballet Le Parc, interprété par l’Opéra national de Paris.

Une œuvre sublimée par la musique de Wolfgang Amadeus Mozart et la chorégraphie d’Angelin Preljocaj.

Réservation conseillée .

English :

Join us on Friday, December 12, 2025 at 8pm for an exceptional artistic evening at the Salle Saint-Exupéry in Segré.

German :

Wir treffen uns am Freitag, den 12. Dezember 2025 um 20 Uhr zu einem außergewöhnlichen künstlerischen Abend in der Salle Saint-Exupéry in Segré.

Italiano :

Unitevi a noi venerdì 12 dicembre 2025 alle 20.00 per una serata artistica d’eccezione alla Salle Saint-Exupéry di Segré.

Espanol :

Acompáñenos el viernes 12 de diciembre de 2025 a las 20.00 horas en una velada artística excepcional en la Salle Saint-Exupéry de Segré.

