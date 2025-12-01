Ballet Le Parc Saint-Amand-Montrond

Ballet Le Parc

15 Avenue Sully Saint-Amand-Montrond Cher

Début : Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Vous avez envie de vivre un moment suspendu, un instant où la danse, la musique et l’émotion se mêlent ?

Vivez une soirée unique la projection du ballet Le Parc de l’Opéra national de Paris, chorégraphié par Angelin Preljocaj, sur la sublime musique de Mozart. réservation obligatoire .

15 Avenue Sully Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 65 89 59 99 microfolie@ville-saint-amand-montrond.fr

English :

Would you like to experience a suspended moment where dance, music and emotion come together?

