Ballet : les codes secrets du ballet romantique Grande salle du Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Ballet : les codes secrets du ballet romantique Vendredi 31 octobre, 15h00 Grande salle du Carré des Jalles Gironde

Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 12 € – Réservation conseillée

Les ballets romantiques sont régulièrement à l’affiche et la troupe de l’Opéra de Bordeaux maîtrise à la perfection ce répertoire. Chacun de leur pas et le moindre geste racontent nos ballets préférés, et le public, muet d’admiration, aimerait percer tous les secrets de cette histoire de la danse. Rien de plus simple, avec les danseurs du Ballet de l’Opéra !

Avec grâce et virtuosité, c’est avec leur corps que les danseurs s’expriment… Mais pour vous, ils joindront le geste à la parole !

Informations pratiques

Permanences de vente de billets dans le Hall du Carré des Jalles :

Le mercredi 10 septembre 2025 de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30.

Le mercredi 17 septembre 2025 de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30.

Le mercredi 15 octobre 2025 de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30.

Le mercredi 22 octobre de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30.

Une billetterie restera également possible le jour même de l’événement. Paiements possible par carte, en espèce ou chèque.

Renseignements, tél. : [06 70 12 86 51](callto:06 70 12 86 51).

Grande salle du Carré des Jalles, place de la République 33160 Saint-Médard-en-Jalles, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Les danseurs du Ballet de l’Opéra vous invitent à découvrir les secrets et la beauté du ballet romantique.

