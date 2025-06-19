Ballet National de Marseille Ferrières Martigues

Bouches-du-Rhône

Ballet National de Marseille Jeudi 22 janvier 2026 de 20h30 à 21h50. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 32 EUR

Début : Jeudi 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22 21:50:00

2026-01-22

Après leur passage en 2023, le Ballet national de Marseille revient aux Salins avec Roommates, un condensé audacieux de styles multiples

De l’hyper-réalisme de Peeping Tom à l’animalité primale de Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, des influences dancehall de François Chaignaud et Cecilia Bengolea au style minimaliste de Lucinda Childs, en passant par leurs propres créations, classiques ou inédites, (LA)HORDE offre un kaléidoscope hypnotisant. Une histoire s’écrit sous les yeux des spectateurs, portée par onze interprètes prodigieux du Ballet national de Marseille, et s’achève sur un extrait de l’incontournable classique Room with a view. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

After their visit in 2023, the Ballet national de Marseille returns to Les Salins with Roommates, a daring blend of multiple styles

Nach seinem Besuch im Jahr 2023 kehrt das Ballet national de Marseille mit Roommates nach Les Salins zurück, einer gewagten Mischung verschiedener Stile

Dopo la loro apparizione nel 2023, il Ballet national de Marseille torna a Les Salins con Roommates, un’audace miscela di più stili

Tras su visita en 2023, el Ballet Nacional de Marsella regresa a Les Salins con Roommates, una atrevida mezcla de múltiples estilos.

