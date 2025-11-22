BALLET NATIONAL D’ESPAGNE – PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes

BALLET NATIONAL D’ESPAGNE Début : 2025-11-22 à 21:00. Tarif : – euros.

SEMEC PALAIS DES FESTIVAL PRÉSENTE : BALLET NATIONAL D’ESPAGNECréation 2023 / Pièce pour 40 interprètesConcept et direction artistique : Marcos MorauChorégraphie : Marcos Morau & La VeronalLorena Nogal, Shay Partush, Jon López et Miguel Ángel CorbachoCréation musicale : Juan Cristóbal SaavedraUne splendide fusion entre la danse contemporaine, le flamenco et l’univers du photographe Ruvén Afanador, célèbre pour ses clichés iconiques des stars de la mode et du cinéma !Marcos Morau, avec le collectif La Veronal et les 40 interprètes du Ballet national d’Espagne, a conçu une œuvre hommage à cet artiste fasciné par le corps en mouvement et passionné de flamenco, sujet de ses nombreuses séries photographiques. Un spectacle d’une beauté somptueuse, presque surréaliste dans son utilisation radicale du noir et blanc, dans la conception de ses décors et de ses costumes.

PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Esplanade Georges Pompidou 06400 Cannes 06