Ballet Preljocaj Requiem(s)

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-30 21:30:00

2026-01-29 2026-01-30

Angelin Preljocaj signe avec Requiem(s) une création à la fois bouleversante, intime et universelle, où les émotions du deuil tristesse, colère, lumière se mêlent à la célébration de la mémoire et de la résilience humaine. Plus qu’une lamentation, ce ballet transforme le requiem en un hommage vibrant à la Vie.

Sur scène, dix-neuf danseurs traversent une succession de tableaux puissants, réinventant les rites funéraires dans une gestuelle précise et expressive. Du saisissement du premier tableau à l’alternance de fragilité et de puissance, la chorégraphie épouse tour à tour contemplation et fulgurances, faisant des corps les porteurs d’une humanité transcendée.

La musique, riche et contrastée, mêle le Requiem de Mozart à des compositions contemporaines, électro et rock, créant un souffle émotionnel entre introspection et énergie débordante. Scénographie immersive, lumières délicates, vidéos poétiques et voix de Gilles Deleuze se conjuguent pour faire de Requiem(s) un hommage à la Vie et à l’Art comme force de résilience.

English :

Angelin Preljocaj?s Requiem(s) is a deeply moving, intimate and universal creation, in which the emotions of mourning sadness, anger, light mingle with the celebration of memory and human resilience. More than a lament, this ballet transforms the requiem into a vibrant tribute to Life.

On stage, nineteen dancers traverse a succession of powerful tableaux, reinventing funeral rites with precise, expressive gestures. From the astonishment of the first tableau to the alternation of fragility and power, the choreography alternately embraces contemplation and lightning flashes, making the bodies the bearers of a transcended humanity.

The music, rich and contrasting, blends Mozart?s Requiem with contemporary electro and rock compositions, creating an emotional breath between introspection and boundless energy. Immersive scenography, delicate lighting, poetic videos and the voice of Gilles Deleuze combine to make Requiem(s) a tribute to Life and Art as a force for resilience.

German :

Angelin Preljocaj hat mit Requiem(s) eine zugleich erschütternde, intime und universelle Kreation geschaffen, in der die Emotionen der Trauer Trauer, Wut, Licht sich mit der Feier der Erinnerung und der menschlichen Widerstandsfähigkeit vermischen. Dieses Ballett ist mehr als eine Klage, es verwandelt das Requiem in eine vibrierende Hommage an das Leben.

Auf der Bühne durchlaufen neunzehn Tänzer eine Folge von kraftvollen Bildern und erfinden die Begräbnisriten in einer präzisen und ausdrucksstarken Gestik neu. Von der Ergriffenheit des ersten Bildes bis zum Wechselspiel von Zerbrechlichkeit und Kraft, die Choreographie ist abwechselnd kontemplativ und fulminant und macht die Körper zu Trägern einer transzendierten Menschlichkeit.

Die Musik ist reich und kontrastreich und vermischt Mozarts Requiem mit zeitgenössischen Kompositionen, Elektro- und Rockmusik, was einen emotionalen Atemzug zwischen Introspektion und überbordender Energie erzeugt. Das immersive Bühnenbild, die zarte Beleuchtung, die poetischen Videos und die Stimme von Gilles Deleuze vereinen sich, um aus Requiem(s) eine Hommage an das Leben und die Kunst als Kraft der Resilienz zu machen.

Italiano :

Il Requiem(s) di Angelin Preljocaj è un’opera profondamente commovente, intima e universale, in cui le emozioni del lutto tristezza, rabbia, luce si mescolano alla celebrazione della memoria e della resilienza umana. Più che un lamento, questo balletto trasforma il requiem in un vibrante tributo alla vita.

Sul palcoscenico, diciannove danzatori si muovono in una successione di potenti tableaux, reinventando i riti funebri con movimenti precisi ed espressivi. Dallo stupore del primo tableau all’alternanza di fragilità e potenza, la coreografia alterna contemplazione e lampi di luce, rendendo i corpi portatori di un’umanità trascesa.

La musica, ricca e contrastante, fonde il Requiem di Mozart con composizioni contemporanee, electro e rock, creando un respiro emotivo tra introspezione ed energia sconfinata. Scenografie coinvolgenti, luci delicate, video poetici e la voce di Gilles Deleuze si uniscono per fare di Requiem(s) un tributo alla vita e all’arte come forza di resilienza.

Espanol :

Réquiem(s) de Angelin Preljocaj es una obra profundamente conmovedora, íntima y universal, en la que las emociones del duelo -tristeza, ira, luz- se mezclan con la celebración de la memoria y la resistencia humana. Más que un lamento, este ballet transforma el réquiem en un vibrante homenaje a la Vida.

En el escenario, diecinueve bailarines se mueven a través de una sucesión de poderosos cuadros, reinventando los ritos funerarios con movimientos precisos y expresivos. Desde el asombro del primer cuadro hasta la alternancia de fragilidad y poder, la coreografía alterna la contemplación y los destellos de luz, haciendo de los cuerpos los portadores de una humanidad trascendida.

La música, rica y contrastada, mezcla el Réquiem de Mozart con composiciones contemporáneas, electro y rock, creando un soplo emocional entre la introspección y la energía desbordante. Una escenografía envolvente, una iluminación delicada, vídeos poéticos y la voz de Gilles Deleuze se combinan para hacer de Requiem(s) un homenaje a la vida y al arte como fuerza de resistencia.

