Ballet sur Grand Ecran Casse Noisette, Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ballet sur Grand Ecran Casse Noisette

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-12

fin : 2026-01-12

2026-01-12

Casse Noisette le Ballet sur grand écran d’une durée de 1h43

Un soir de Noël, la jeune Clara se voit offrir un pantin inanimé, un casse-noisette. Alors qu’elle le tient dans ses bras, elle s’endort et rêve d’un univers fantasque où les jouets et les peurs prennent vie…

1h43 I Chorégraphie de Rudolf Noureev. Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski

Tarif de 19 € | 10 € pour les moins de 26 ans .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Ballet sur Grand Ecran Casse Noisette

The Nutcracker: the Ballet on the big screen, lasting 1 hour 43 minutes

One Christmas Eve, young Clara is given an inanimate puppet, a nutcracker. As she holds it in her arms, she falls asleep and dreams of a fantastical world where toys and fears come to life…

L’événement Ballet sur Grand Ecran Casse Noisette Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-12-21 par OTI LAS