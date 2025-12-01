Ballet sur grand écran cendrillon Cinéma Le Sélect Granville

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

2025-12-18 17:00:00
2025-12-18

Ballet retransmis en direct du Royal Ballet and Opera le 10 décembre 2024 à 20h15.

Pour Noël, laissez-vous transporter dans un monde féérique saupoudré de poussière magique, où les rêves deviennent réalité. Ce ballet enchanteur du chorégraphe fondateur du Royal Ballet Frederick Ashton est une véritable expérience pour toute la famille.

Durée 3H15

Tarif plein: 17€ Tarif réduit: 15€ Tarif carte fidélité activée: 13€50   .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 10 60 15 56  granville@cine-movida.com

