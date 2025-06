Ballet sur grand écran Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 23 juin 2025 20:00

Ballet sur grand écran Cinéma Grand Ecran 24 avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

2025-06-23 20:00:00

2025-06-23 23:30:00

2025-06-23

Ballet to Broadway Wheeldon Works

Rencontre de la sensualité du ballet contemporain avec l’énergie de la comédie musicale à travers quatre œuvres courtes distinctes. Fool’s Paradise, The Two of Us, Us, An American in Paris quatre productions où se dévoile la remarquable palette chorégraphique de l’associé artistique du Royal Ballet, Christopher Wheeldon. .

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Ballet sur grand écran

Ballet to Broadway Wheeldon Works

German : Ballet sur grand écran

Ballet to Broadway Wheeldon Works

Italiano :

Dal balletto a Broadway Wheeldon Works

Espanol : Ballet sur grand écran

Del ballet a Broadway Obras de Wheeldon

