Ballet Urbain – Groupe d’Intervention Chorégraphique Place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer

Informations pratiques

Vaux-sur-Mer

Ballet Urbain – Groupe d’Intervention Chorégraphique

Place Maurice Garnier Devant la Mairie Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le GIC de la Compagnie Rêvolution investira l’espace public avec une création hip-hop originale. Une performance qui fait dialoguer les corps avec le patrimoine naturel et architectural de Vaux-sur-Mer, invitant à regarder notre environnement autrement.

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Place Maurice Garnier Devant la Mairie Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com

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English :

The R%EAvolution Company’s GIC will take over public spaces with an original hip-hop production. This performance creates a dialogue between the performers’ bodies and the natural and architectural heritage of Vaux-sur-Mer, inviting us to see our environment in a new light.

L’événement Ballet Urbain – Groupe d’Intervention Chorégraphique Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Mairie de Vaux-sur-mer