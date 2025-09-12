BALLET WOOLF WORKS Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

lundi 9 février 2026.

BALLET WOOLF WORKS

Cinéjade Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-02-09 20:15:00

fin : 2026-02-09

2026-02-09

Diffusion en direct du Royal Opéra House de Londres.

Synopsis

Virginia Woolf a défié les conventions littéraires pour dépeindre des mondes intérieurs intenses sa réalité sublimée, saisissante et poignante.

Le chorégraphe en résidence Wayne McGregor dirige une équipe artistique lumineuse pour évoquer le style d’écriture caractéristique de Woolf, basé sur le flux de conscience, dans cette oeuvre gigantesque qui rejette toute structure narrative traditionnelle.

Woolf Works est un montage de thèmes abordés dans Mrs Dalloway, Orlando, The Waves et d’autres oeuvres de Woolf.

Créé en 2015 pour le Royal Ballet, ce triptyque récompensé aux Olivier Awards capte la nature de l’esprit artistique unique de Woolf.



Distribution

Direction and Choreographie WAYNE MCGREGOR

Musique MAX RICHTER

Chef d’orchestre KOEN KESSELS

Designer CIGUË, WE NOT I, WAYNE MCGREGOR

Costumier MORITZ JUNGE

Designer lumière LUCY CARTER

Concepteur de film RAVI DEEPRES

Concepteur de systems sonores CHRIS EKERS

Maquillage KABUKI

Dramaturgie UZMA HAMEED

Durée 3h30. .

