Ballets & Danses d’Ukraine Candé
Ballets & Danses d’Ukraine Candé vendredi 5 décembre 2025.
Ballets & Danses d’Ukraine
Candé Maine-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Ballets & Danses d’Ukraine, le vendredi 5 décembre 2025 à 20 à la salle Beaulieu.
Le spectacle est réalisé par les Joyeux Petits Souliers et le chœur d’homme Orpheus au profit des hôpitaux et des orphelins de Lviv. .
Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 72 78 70 19
English :
Ballets & Danses d’Ukraine, Friday, December 5, 2025 at 8pm at Salle Beaulieu.
German :
Ballets & Danses d’Ukraine, am Freitag, den 5. Dezember 2025, um 20 Uhr im Beaulieu-Saal.
Italiano :
Ballets & Danses d’Ukraine, venerdì 5 dicembre 2025 alle 20.00 nella Salle Beaulieu.
Espanol :
Ballets & Danses d’Ukraine, viernes 5 de diciembre de 2025 a las 20.00 horas en la Sala Beaulieu.
L’événement Ballets & Danses d’Ukraine Candé a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Anjou bleu