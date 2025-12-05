Ballets & Danses d’Ukraine

Candé Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Ballets & Danses d’Ukraine, le vendredi 5 décembre 2025 à 20 à la salle Beaulieu.

Le spectacle est réalisé par les Joyeux Petits Souliers et le chœur d’homme Orpheus au profit des hôpitaux et des orphelins de Lviv. .

Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 72 78 70 19

English :

Ballets & Danses d’Ukraine, Friday, December 5, 2025 at 8pm at Salle Beaulieu.

German :

Ballets & Danses d’Ukraine, am Freitag, den 5. Dezember 2025, um 20 Uhr im Beaulieu-Saal.

Italiano :

Ballets & Danses d’Ukraine, venerdì 5 dicembre 2025 alle 20.00 nella Salle Beaulieu.

Espanol :

Ballets & Danses d’Ukraine, viernes 5 de diciembre de 2025 a las 20.00 horas en la Sala Beaulieu.

L’événement Ballets & Danses d’Ukraine Candé a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Anjou bleu