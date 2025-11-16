BALLETS DE TAHITI AUX MARQUISES Béziers

BALLETS DE TAHITI AUX MARQUISES Béziers dimanche 16 novembre 2025.

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 35 – 35 – 45 EUR

Un show spectaculaire de danses et légendes tahitiennes !

Heiva I Tahiti vous transporte au cœur de la Polynésie entre chants, ukulélés et joie de vivre authentique.

Plongez au cœur d’un spectaculaire show de danses et légendes tahitiennes !

La troupe Heiva I Tahiti vous entraîne dans un univers de rêve et de fête — car Heiva signifie justement la fête en tahitien.

Véritables ambassadeurs de la culture polynésienne, ces artistes — danseurs, musiciens et chanteurs — parcourent le monde pour partager leur joie de vivre, leur passion du chant et de la danse.

Découvrez la Polynésie à travers ses traditions tatouages, tressages, sculptures, et le célèbre four tahitien.

Composé de 12 artistes talentueux, ce grand show polynésien vous fera vibrer au son des ukulélés, du tamara, du toere et du faakete.

Les hommes et les femmes de Heiva I Tahiti incarnent la gentillesse, la grâce et la joie de vivre de leur île.

Un spectacle grandiose, authentique et envoûtant — à ne surtout pas manquer !

Payant Réservation conseillée. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 82 22 08 35

English :

A spectacular show of Tahitian dances and legends!

Heiva I Tahiti transports you to the heart of Polynesia, with its songs, ukuleles and authentic joie de vivre.

German :

Eine spektakuläre Show mit tahitianischen Tänzen und Legenden!

Heiva I Tahiti entführt Sie in das Herz Polynesiens zwischen Gesang, Ukulele und authentischer Lebensfreude.

Italiano :

Uno spettacolare spettacolo di danze e leggende tahitiane!

Heiva I Tahiti vi trasporta nel cuore della Polinesia, con i suoi canti, gli ukulele e l’autentica gioia di vivere.

Espanol :

¡Un espectacular espectáculo de danzas y leyendas tahitianas!

Heiva I Tahiti le transporta al corazón de la Polinesia, con sus canciones, ukeleles y auténtica alegría de vivir.

