BALLETS DE TAHITI AUX MARQUISES – ZINGA ZANGA Beziers

BALLETS DE TAHITI AUX MARQUISES Début : 2025-11-16 à 15:00. Tarif : – euros.

GRANDS BALLETSTAHITI AUX MARQUISESBALLET HEIVA I TAHITI un spectaculaire Show de Danses et légendes Tahitiennes.La troupe Heiva I Tahiti vous transporte dans un univers de rêve. Heiva Tahiti signifit la fête en tahitien.Véritable ambassadeurs et défenseurs de la culture polynésienne les danseurs et musiciens sillonnent le monde pour vous faire partager leur joie de vivre, de chanter et de danser. Venez à la rencontre de la Polynésie. Les Polynésiens aiment à vous faire découvrir et à partager leur culture, leur art, leurs danses. Des tatouages au traditionnel four tahitien, en passant par les différents tressages ou sculptures. L’un des plus grands shows de Polynésie en Europe composé de 12 artistes, musiciens, danseurs et chanteurs. Les hommes et les femmes ont gardé leur gentillesse et leur joie de vivre. Toutes les occasions pour les Polynésiens sont prétextes pour chanter, danser au rythme des Ukulélés. Les danseurs évoluent aux rythmes de ces authentiques sonorités Polynésiennes en utilisant des instruments typiques dont le Ukulélé, le Tamara, le Toere et le Faakete.Un spectacle grandiose à ne pas manquer !

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34