Ballets et Danses d’Ukraine MPT Jean Moulin Le Mans
Ballets et Danses d’Ukraine
MPT Jean Moulin 23 Rue Robert Collet Le Mans Sarthe
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2025-11-15 20:30:00
Les Joyeux Petits Souliers Maine Ukraine présentent ce spectacle de danseurs ukrainiens à la MPT Jean Moulin. .
