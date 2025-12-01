Ballets russes

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-21

Offrez-vous un grand bol de féerie et de poésie pour entrer tout en douceur dans la magie des fêtes de fin d’année !

Avec Casse-Noisette, Le Lac des cygnes et La Belle au bois dormant, Piotr Ilitch Tchaïkovski a hissé le ballet au sommet de l’art musical. À ses côtés, le chorégraphe français Marius Petipa a façonné ces chefs-d’œuvre intemporels qui ont fait rayonner le Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg.

Dans ce concert, les célèbres partitions se dévoilent dans toute leur pureté sans tutus ni entrechats, mais avec la puissance évocatrice de leurs mélodies et la splendeur de leurs couleurs orchestrales. Laissez-vous emporter par la grâce de ces thèmes éternels, entre émotion, élégance et enchantement.

Au programme

Piotr Ilitch Tchaïkovski

– Casse-Noisette (extraits)

– Le Lac des cygnes

– La Belle au bois dormant

Avant le concert, une rencontre conviviale animée par Benjamin François vous permettra de découvrir les clés d’écoute et de plonger dans l’univers de Tchaïkovski.

Et pour prolonger la magie, Christoph Koncz viendra échanger avec le public à l’issue du concert, autour d’un verre, dans le hall de La Filature.

Un rendez-vous musical empreint de rêve et d’élégance, pour commencer les fêtes avec éclat. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ballets russes Mulhouse a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace