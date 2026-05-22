Mulhouse

Ballets russes

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-10 20:00:00

fin : 2026-06-10 21:20:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-11

Une soirée intense et envoûtante rend hommage à l’héritage des Ballets russes, en revisitant trois œuvres mythiques avec un regard résolument contemporain.

Avec HUNT, Tero Saarinen livre un solo puissant inspiré du Le Sacre du printemps, explorant la tension entre instinct et transformation. Dominique Brun redonne vie à L’Après-midi d’un faune, œuvre iconique de Vaslav Nijinski, tandis que Un Boléro, porté par François Chaignaud, s’empare de la musique hypnotique du Boléro dans une interprétation incandescente (piano live).

Entre sensualité, rituel et métamorphose, ce triptyque offre une expérience chorégraphique saisissante, à la croisée de la tradition et de la création contemporaine.

Dès 10 ans Réservation obligatoire en ligne

Une courte introduction de 15 minutes vous est proposée 30 minutes avant chaque représentation. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Ballets russes Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace