Bal’loween Taekwonboom Champigneulles

Bal’loween Taekwonboom Champigneulles vendredi 31 octobre 2025.

Bal’loween Taekwonboom

15 rue de Roncevaux Champigneulles Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Bal et activités monstrueusement fun pour les enfants *

Vendredi 31 Octobre de 14h30 à 17h00 complexe sportif de Bellefontaine à Champigneulles

10€ par enfant

Goûter terrifiant inclus.

Réservation obligatoire au:

06 17 63 68 47

Organisé par le Taekwondo Club Champigneulles

*Enfants à partir de 6 ansEnfants

10 .

15 rue de Roncevaux Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 17 63 68 47

English :

Ball and monstrously fun activities for kids *

Friday October 31st from 2.30 pm to 5.00 pm Bellefontaine sports complex in Champigneulles

10? per child

Scary snack included.

Reservations required:

06 17 63 68 47

Organized by Taekwondo Club Champigneulles

*Children aged 6 and over

German :

Ball und monstermäßig lustige Aktivitäten für Kinder *

Freitag, 31. Oktober von 14.30 bis 17.00 Uhr Sportkomplex Bellefontaine in Champigneulles

10? pro Kind

Gruseliger Imbiss inklusive.

Eine Reservierung ist erforderlich unter:

06 17 63 68 47

Organisiert vom Taekwondo Club Champigneulles

*Kinder ab 6 Jahren

Italiano :

Palla e attività mostruosamente divertenti per i bambini *

Venerdì 31 ottobre dalle 14.30 alle 17.00 complesso sportivo Bellefontaine a Champigneulles

10? per bambino

Merenda spaventosa inclusa.

Prenotazione obbligatoria:

06 17 63 68 47

Organizzato da Taekwondo Club Champigneulles

*Bambini dai 6 anni in su

Espanol :

Pelota y actividades monstruosamente divertidas para niños *

Viernes 31 de octubre de 14.30 a 17.00 horas Complejo deportivo de Bellefontaine en Champigneulles

10? por niño

Merienda terrorífica incluida.

Imprescindible reservar:

06 17 63 68 47

Organiza Taekwondo Club Champigneulles

*Niños a partir de 6 años

L’événement Bal’loween Taekwonboom Champigneulles a été mis à jour le 2025-10-21 par TOURISME BASSIN de POMPEY