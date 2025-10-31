Bal’loween Taekwonboom Champigneulles
Bal’loween Taekwonboom Champigneulles vendredi 31 octobre 2025.
Bal’loween Taekwonboom
15 rue de Roncevaux Champigneulles Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
Bal et activités monstrueusement fun pour les enfants *
Vendredi 31 Octobre de 14h30 à 17h00 complexe sportif de Bellefontaine à Champigneulles
10€ par enfant
Goûter terrifiant inclus.
Réservation obligatoire au:
06 17 63 68 47
Organisé par le Taekwondo Club Champigneulles
*Enfants à partir de 6 ansEnfants
15 rue de Roncevaux Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 17 63 68 47
English :
Ball and monstrously fun activities for kids *
Friday October 31st from 2.30 pm to 5.00 pm Bellefontaine sports complex in Champigneulles
10? per child
Scary snack included.
Reservations required:
06 17 63 68 47
Organized by Taekwondo Club Champigneulles
*Children aged 6 and over
German :
Ball und monstermäßig lustige Aktivitäten für Kinder *
Freitag, 31. Oktober von 14.30 bis 17.00 Uhr Sportkomplex Bellefontaine in Champigneulles
10? pro Kind
Gruseliger Imbiss inklusive.
Eine Reservierung ist erforderlich unter:
06 17 63 68 47
Organisiert vom Taekwondo Club Champigneulles
*Kinder ab 6 Jahren
Italiano :
Palla e attività mostruosamente divertenti per i bambini *
Venerdì 31 ottobre dalle 14.30 alle 17.00 complesso sportivo Bellefontaine a Champigneulles
10? per bambino
Merenda spaventosa inclusa.
Prenotazione obbligatoria:
06 17 63 68 47
Organizzato da Taekwondo Club Champigneulles
*Bambini dai 6 anni in su
Espanol :
Pelota y actividades monstruosamente divertidas para niños *
Viernes 31 de octubre de 14.30 a 17.00 horas Complejo deportivo de Bellefontaine en Champigneulles
10? por niño
Merienda terrorífica incluida.
Imprescindible reservar:
06 17 63 68 47
Organiza Taekwondo Club Champigneulles
*Niños a partir de 6 años
