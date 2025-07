Bal’marché Place du Marché Épouville

Bal’marché Place du Marché Épouville vendredi 8 août 2025.

Bal’marché

Place du Marché Avenue Aristide Briand Épouville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 18:00:00

fin : 2025-08-08 23:00:00

Date(s) :

2025-08-08

La commune d’Épouville vous invite à une soirée festive et colorée placée sous le signe de la convivialité et des rythmes chaleureux aux couleurs de l’Amérique latine en compagnie des Petites Robes Noires, de Corcovado et de Studio Latino LH.

Concert, percussions brésiliennes et bal latino viendront faire vibrer le cœur du village, dans une ambiance chaleureuse et entraînante.

Un marché nocturne réunira artisans, créateurs et producteurs locaux pour une promenade nocturne pleine de découvertes.

Buvette et restauration seront également au rendez-vous pour ravir les papilles.

Une belle soirée d’été à partager en famille ou entre amis, au rythme de la musique et des rencontres.

Dress code tropical !

Place du Marché Avenue Aristide Briand Épouville 76133 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 07 40 mairie@epouville.com

English : Bal’marché

The commune of Épouville invites you to a festive and colorful evening of conviviality and warm Latin American rhythms with Les Petites Robes Noires, Corcovado and Studio Latino LH.

A concert, Brazilian percussion and a Latino ball will bring the village to life in a warm and lively atmosphere.

An evening market will bring together local artisans, creators and producers for an evening stroll full of discoveries.

Refreshments and catering will also be on hand to delight the taste buds.

A beautiful summer evening to share with family and friends, to the rhythm of music and encounters.

Dress code tropical!

German :

Die Gemeinde Épouville lädt Sie zu einem festlichen und bunten Abend ein, der im Zeichen der Geselligkeit und warmer Rhythmen in den Farben Lateinamerikas steht und von den Petites Robes Noires, Corcovado und Studio Latino LH begleitet wird.

Ein Konzert, brasilianische Perkussion und ein Latinoball werden das Herz des Dorfes in einer warmen und mitreißenden Atmosphäre zum Vibrieren bringen.

Ein Nachtmarkt vereint Handwerker, Designer und lokale Produzenten zu einem abendlichen Spaziergang voller Entdeckungen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Ein schöner Sommerabend, den Sie mit der Familie oder mit Freunden verbringen können, im Rhythmus der Musik und der Begegnungen.

Tropischer Dresscode!

Italiano :

La città di Épouville vi invita a una serata festosa e colorata all’insegna della convivialità e dei caldi ritmi latinoamericani con Les Petites Robes Noires, Corcovado e Studio Latino LH.

Un concerto, percussioni brasiliane e una danza latina animeranno il villaggio in un’atmosfera calda e vivace.

Un mercato serale riunirà artigiani, designer e produttori locali per una passeggiata serale ricca di scoperte.

Saranno inoltre offerti rinfreschi e cibo per deliziare il vostro palato.

Una splendida serata estiva da condividere con la famiglia e gli amici, al ritmo di musica e incontri.

Codice di abbigliamento tropicale!

Espanol :

La ciudad de Épouville le invita a una velada festiva y colorista de convivencia y cálidos ritmos latinoamericanos con Les Petites Robes Noires, Corcovado y Studio Latino LH.

Un concierto, percusión brasileña y un baile latino animarán el pueblo en un ambiente cálido y animado.

Un mercado nocturno reunirá a artesanos, diseñadores y productores locales en un paseo nocturno lleno de descubrimientos.

También se ofrecerán refrescos y comida para deleitar el paladar.

Una maravillosa velada estival para compartir con la familia y los amigos, al ritmo de la música y los encuentros.

¡Código de vestimenta tropical!

L’événement Bal’marché Épouville a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie