Bals du Club de l’Amitié Salle des fêtes Les Andelys
Bals du Club de l’Amitié Salle des fêtes Les Andelys lundi 10 novembre 2025.
Bals du Club de l’Amitié
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10 14:30:00
fin : 2025-11-25 18:00:00
Date(s) :
2025-11-10 2025-11-25 2025-12-09
Le Club de l’Amitié des Andelys vous invite à ses bals, qui se déroulent dans une ambiance conviviale à la salle des fêtes des Andelys, de 14h30 à 18h.
Tarifs
Gratuit pour les adhérents
10 € pour les non-adhérents
Venez nombreux partager des après-midis dansants et chaleureux ! .
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 67 63 29 36 club.de.lamitie@free.fr
English : Bals du Club de l’Amitié
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bals du Club de l’Amitié Les Andelys a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération