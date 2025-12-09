Bals du Club de l’Amitié Salle des fêtes Les Andelys
Bals du Club de l’Amitié Salle des fêtes Les Andelys mardi 6 janvier 2026.
Bals du Club de l’Amitié
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 14:30:00
fin : 2026-01-06 18:00:00
Date(s) :
2026-01-06 2026-01-20
Le Club de l’Amitié des Andelys vous invite à ses bals, qui se déroulent dans une ambiance conviviale à la salle des fêtes des Andelys, de 14h30 à 18h.
Tarifs
Gratuit pour les adhérents
10 € pour les non-adhérents
Venez nombreux partager des après-midis dansants et chaleureux ! .
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 67 63 29 36 club.de.lamitie@free.fr
English : Bals du Club de l’Amitié
L’événement Bals du Club de l’Amitié Les Andelys a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération