Balthasar Marseille 6e Arrondissement
Balthasar
Samedi 22 novembre 2025 à partir de 20h30. 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
Début : 2025-11-22 20:30:00
Projection d’une collection de 5 films courts, muets, en noir & blanc inspirée d’Henri Roorda.
Suivie d’une lecture d’extraits de ses écrits
Inspirée des textes d’Henri Roorda, cette collection de films courts rend hommage à cet homme brillant, fin humoriste et auteur d’une oeuvre abondante, en abordant 5 thématiques récurrentes au fil de ses écrits les animaux, les plantes, l’argent, la guerre et la société.
Conception & Réalisation Sica Zaoui
avec Pilove, Laetitia Lemaire, Sica Zaoui
https://www.le-non-lieu.fr .
67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Screening of a collection of 5 short, silent, black & white films inspired by Henri Roorda.
Followed by a reading of extracts from his writings
German :
Vorführung einer Sammlung von 5 kurzen, stummen Schwarz-Weiß-Filmen, die von Henri Roorda inspiriert wurden.
Anschließend Lesung von Auszügen aus seinen Schriften
Italiano :
Proiezione di una raccolta di 5 brevi film muti in bianco e nero ispirati a Henri Roorda.
Seguita da una lettura di estratti dei suoi scritti
Espanol :
Proyección de una colección de 5 cortometrajes mudos en blanco y negro inspirados en Henri Roorda.
A continuación, lectura de extractos de sus escritos
