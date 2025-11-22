Balthasar Marseille 6e Arrondissement

Balthasar

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 20h30. 67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Début : 2025-11-22 20:30:00

Projection d’une collection de 5 films courts, muets, en noir & blanc inspirée d’Henri Roorda.

Suivie d’une lecture d’extraits de ses écrits

Inspirée des textes d’Henri Roorda, cette collection de films courts rend hommage à cet homme brillant, fin humoriste et auteur d’une oeuvre abondante, en abordant 5 thématiques récurrentes au fil de ses écrits les animaux, les plantes, l’argent, la guerre et la société.



Conception & Réalisation Sica Zaoui

avec Pilove, Laetitia Lemaire, Sica Zaoui



https://www.le-non-lieu.fr .

67 Rue de la Palud Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Screening of a collection of 5 short, silent, black & white films inspired by Henri Roorda.

Followed by a reading of extracts from his writings

German :

Vorführung einer Sammlung von 5 kurzen, stummen Schwarz-Weiß-Filmen, die von Henri Roorda inspiriert wurden.

Anschließend Lesung von Auszügen aus seinen Schriften

Italiano :

Proiezione di una raccolta di 5 brevi film muti in bianco e nero ispirati a Henri Roorda.

Seguita da una lettura di estratti dei suoi scritti

Espanol :

Proyección de una colección de 5 cortometrajes mudos en blanco y negro inspirados en Henri Roorda.

A continuación, lectura de extractos de sus escritos

