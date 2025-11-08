BalTrad au profit du Téléthon Saint-Victor-et-Melvieu

BalTrad au profit du Téléthon Saint-Victor-et-Melvieu samedi 8 novembre 2025.

BalTrad au profit du Téléthon

Saint-Victor-et-Melvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Repas et bal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Un BalTrad au profit du téléthon..

Dansez, partagez, soutenez !

Le village se met au rythme de la solidarité pour un grand BalTrad au profit du Téléthon. Les musiciens d’Otant’Oc feront vibrer la salle des fêtes de Melvieu différentes danses une soirée chaleureuse où l’on apprend les pas sur le parquet, où l’on rit.

Quand samedi 8 novembre 2025 à partir de 19h

Où Salle des fêtes de Melvieu

Avec le groupe Otant’Oc (BalTrad)

Au profit du Téléthon 2025

Repas + bal = 17 €

Un repas convivial ouvre la soirée avant que la musique n’entraîne tout le monde (option bal seul 8 €).

Réservation conseillée 07 82 49 95 76 • 06 28 29 73 20 17 .

Saint-Victor-et-Melvieu 12400 Aveyron Occitanie +33 6 28 29 73 20

English :

A BalTrad in aid of the telethon…

German :

Ein BalTrad zugunsten des Telethons.

Italiano :

Un BalTrad a favore di Telethon…

Espanol :

Un BalTrad a beneficio del telemaratón…

L’événement BalTrad au profit du Téléthon Saint-Victor-et-Melvieu a été mis à jour le 2025-10-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)