Balzac et Zulma par la Cie Kissipik

Rue des Champs Elysées Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 16:30:00

Date(s) :

2026-02-08

La Cie Kissipik présente pour la première fois en salle, son spectacle créé en 2024 dans la cour de la Maison de la Rabouilleuse.

Correspondances dansées

La compagnie de Fabienne Dupuy et son équipe s’est nourrie de l’histoire de l’amitié entre Honoré de Balzac et Zulma Carraud, amie issoldunoise de l’écrivain. Sur une trame d’extraits de leur passionnante correspondance et une sélection musicale judicieuse avec des compositions originales d’Alexandre Nivet, les danseuses créent un espace de danse, empli d’une réelle affection pour ces deux-là. Zulma, femme étonnante, courageuse qui a su poser la question sociale et Honoré, que l’on découvre avec drôlerie en homme fantasque.

À l’issue de la représentation, le public est invité à se retrouver autour des pâtisseries préparées par l’association La Rabouilleuse dans le hall du Centre de Congrès aménagé en salon de thé. .

Rue des Champs Elysées Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 74 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cie Kissipik presents for the first time its show created in 2024 in the courtyard of the Maison de la Rabouilleuse.

L’événement Balzac et Zulma par la Cie Kissipik Issoudun a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pays d’Issoudun