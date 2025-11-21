BAM Brasserie Charlotte Superkick Brasserie la BAM Périgueux
BAM Brasserie Charlotte Superkick Brasserie la BAM Périgueux vendredi 21 novembre 2025.
BAM Brasserie Charlotte Superkick
Brasserie la BAM 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Charlotte Superkick est un groupe indie rock de Bordeaux mêlant mélodies percutantes, énergie brute et émotions sincères. Les influences vont de Speedy Ortiz à Mitski, en passant par Pup et Boygenius.
Leur 1er EP Midlife est sorti en avril 2025, et ils continuent à le défendre en concert, cette fois à Périgueux ! .
Brasserie la BAM 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57 contact@bam-brasserie.fr
English : BAM Brasserie Charlotte Superkick
German : BAM Brasserie Charlotte Superkick
Italiano :
Espanol : BAM Brasserie Charlotte Superkick
L’événement BAM Brasserie Charlotte Superkick Périgueux a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Communal de Périgueux