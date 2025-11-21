BAM Brasserie Charlotte Superkick Brasserie la BAM Périgueux

BAM Brasserie Charlotte Superkick

Brasserie la BAM 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Charlotte Superkick est un groupe indie rock de Bordeaux mêlant mélodies percutantes, énergie brute et émotions sincères. Les influences vont de Speedy Ortiz à Mitski, en passant par Pup et Boygenius.

Leur 1er EP Midlife est sorti en avril 2025, et ils continuent à le défendre en concert, cette fois à Périgueux ! .

Brasserie la BAM 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57 contact@bam-brasserie.fr

L’événement BAM Brasserie Charlotte Superkick Périgueux a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Communal de Périgueux