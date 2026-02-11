BAM Brasserie Soirée Bal Trad Bam Brasserie Périgueux

BAM Brasserie Soirée Bal Trad

Bam Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

La BAM Brasserie Artisanale et Taproom accueille à nouveau Mille et Un Trads pour son premier bal le premier Bal’à’la’BAM !

Et nous avons le plaisir d’accueillir Gilles de Becdelièvre pour ce premier rdv !

Au son de l’accordéon et de sa voix, Gilles interprète des mélodies de son pays, le Périgord, et de ses alentours, le Quercy, le Limousin, la Gascogne. Il martèle des cadences de bourrées, rondes, sautières. Il chante l’occitan des anciens, les valses et mazurkas centenaires. Et les airs oubliés reprennent vie à l’envie des danses folk actuelles.

L’entrée est libre ; participation libre au chapeau intégralement reversée au musicien.

19H00 accueil (entrée gratuite) et plaisirs de la BAM (buvette et restauration sur place)

19H30/45-20H30/45 initiation par Mille et Un Trads

20H45/21H00-22H15/30: bal avec Gilles de Becdelièvre, participation libre au chapeau .

Bam Brasserie 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BAM Brasserie Soirée Bal Trad

L’événement BAM Brasserie Soirée Bal Trad Périgueux a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Communal de Périgueux