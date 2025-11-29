BAMBA CREW ALLSTARZ CHEZ MAURICE Nantes

BAMBA CREW ALLSTARZ CHEZ MAURICE Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:00 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Chantal’s Secret, Le Fils du Tourisme, Toudonner, Dosaï, Covalesky, Sant’Antonio Créé en 2015, Le Bamba Crew est un collectif de Djs pronant le métissage sonore et la Global music sous toutes ses facettes. Leurs Dj sets éclectiques, progressifs et transcendant ont confirmé la force du crew d’allier avec aisance découvertes, underground et dancefloor. Co-organisateur du festival ED MUNDO et responsables des Bamba Crew Party, iels explosent les frontières musicales toujours à la recherche de nouvelles connexions. Tout juste remis de leur 10 ans, leur détermination ne sera que plus fougueuse pour enflammer le floor de Chez Maurice pour Barbars.FacebookInstagramSoundcloud

CHEZ MAURICE Nantes 44000