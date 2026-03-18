Bamba Crew invite Rust Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 22:00 –

Gratuit : non 10 € 10 € Billetteries :pannonica.comhelloasso.com/associations/nous-etions-timides/evenements/bamba-crew-invite-rust Tout public

Les 10 bougies du Bamba Crew viennent d’être soufflées ! Bamba Crew est un collectif de Djs prônant le métissage sonore et la Global music sous toutes ses facettes. Ses Dj sets éclectiques et progressifs ont confirmé la force et l’aisance avec lesquelles le crew allie découvertes, underground et dancefloor. Pour cette nouvelle soirée au Pannonica, le collectif Bamba crew invite en live le duo libano-syrien Rust, basé à Prague. Puisant son inspiration dans la musicalité arabe traditionnelle, le duo y ajoute allégrement des compositions originales et des voix puissantes pour créer des paysages sonores electro-tarab captivants. Ses performances live transportent ainsi le public dans un univers où la tradition rencontre l’innovation, où la musique arabe converge avec l’énergie des musiques électroniques. Mercredi 11 avril 2026 de 22h à 4h – Debout

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



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