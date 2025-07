Bambochade au Nombril du Monde Les chansons de Nicolas Moro LE NOMBRIL DU MONDE Pougne-Hérisson

Bambochade au Nombril du Monde Les chansons de Nicolas Moro LE NOMBRIL DU MONDE Pougne-Hérisson samedi 6 septembre 2025.

LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Pour finir la saison 2025 du Nombril du Monde, Nicolas Moro vous propose une bambochade toute en chansons !

Quand on va voir un spectacle, on choisit avant. Un truc musical, de la chanson, de la belle plume, de la rigolade ou de l’émotion… Avec Moro c’est un peu tout ça à la fois et sans qu’on s’en aperçoive. Les chansons se succèdent, ponctuées de présentations souvent pleines d’humour et d’autodérision. La guitare swingue, le verbe est précis, le public est pris à parti, se marre, et se dit qu’en rentrant, il va jeter sa télé… .

LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

