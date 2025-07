Bambochade / Oscar Fou LE NOMBRIL DU MONDE Pougne-Hérisson

Bambochade / Oscar Fou LE NOMBRIL DU MONDE Pougne-Hérisson dimanche 27 juillet 2025.

LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – –

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Une grande Ourse, c’est un dessin d’étoiles, une casserole dans le ciel, une constellation qui nous invite à lever les yeux et à nous évader très loin là-haut. Une grande Ourse, c’est aussi une maman animale, terrienne, ancrée et câline, protectrice et sauvage.

La grande Ourse, le second spectacle d‘Oscar fou, ce sont des chansons qui s’adressent à tous les enfants qui se trouvent entre ces deux mondes et qui comme eux, sont sensibles et joyeux, profondes et mutins, rêveurs et traversés par des doutes existentiels.

A partir de 5 ans .

LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

