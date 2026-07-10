Bamboche guinguette Château Lapelletrie Saint-Christophe-des-Bardes
vendredi 10 juillet 2026 · Château Lapelletrie · Saint-Christophe-des-Bardes
Informations pratiques
Saint-Christophe-des-Bardes
Bamboche guinguette
Château Lapelletrie 536 Route de Barben Saint-Christophe-des-Bardes Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-09-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29 2026-09-04 2026-09-05
Le Château Lapelletrie ouvre sa Guinguette Festive !
Rendez-vous tous les Vendredis et Samedis de l’été à partir du 10 juillet pour faire la Bamboche à Lapelletrie ! .
Château Lapelletrie 536 Route de Barben Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Bamboche guinguette
L’événement Bamboche guinguette Saint-Christophe-des-Bardes a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Saint-Emilion