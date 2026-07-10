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Bamboche guinguette Château Lapelletrie Saint-Christophe-des-Bardes

vendredi 10 juillet 2026 · Château Lapelletrie · Saint-Christophe-des-Bardes

Bamboche guinguette Château Lapelletrie Saint-Christophe-des-Bardes

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Château Lapelletrie
Adresse
536 Route de Barben
Ville
33330 Saint-Christophe-des-Bardes
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Saint-Christophe-des-Bardes

Bamboche guinguette

Château Lapelletrie 536 Route de Barben Saint-Christophe-des-Bardes Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-09-04 02:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29 2026-09-04 2026-09-05

Le Château Lapelletrie ouvre sa Guinguette Festive !

Rendez-vous tous les Vendredis et Samedis de l’été à partir du 10 juillet pour faire la Bamboche à Lapelletrie !   .

Château Lapelletrie 536 Route de Barben Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Bamboche guinguette

L’événement Bamboche guinguette Saint-Christophe-des-Bardes a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Saint-Emilion

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