BAMBOO MAGIQUE spectacle jeunesse

Salle des Fêtes de CHAUMERGY Chaumergy Jura

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:30:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Spectacle jeunesse (mais pas que…!) dès 3 ans.

CONTE MUSICAL

L’histoire de 2 jardiniers qui reprennent la flûte enchantée à la manière de la compagnie du Merle Pitre.

Cocktail de merveilleux, d’humour et d’émotions.

A l’issue du spectacle possibilité d’échanger avec les comédiens. .

Salle des Fêtes de CHAUMERGY Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 05 42 82

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English : BAMBOO MAGIQUE spectacle jeunesse

L’événement BAMBOO MAGIQUE spectacle jeunesse Chaumergy a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu