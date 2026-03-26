BAMBOO MAGIQUE spectacle jeunesse Chaumergy
BAMBOO MAGIQUE spectacle jeunesse Chaumergy dimanche 27 septembre 2026.
BAMBOO MAGIQUE spectacle jeunesse
Salle des Fêtes de CHAUMERGY Chaumergy Jura
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Spectacle jeunesse (mais pas que…!) dès 3 ans.
CONTE MUSICAL
L’histoire de 2 jardiniers qui reprennent la flûte enchantée à la manière de la compagnie du Merle Pitre.
Cocktail de merveilleux, d’humour et d’émotions.
A l’issue du spectacle possibilité d’échanger avec les comédiens. .
Salle des Fêtes de CHAUMERGY Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 05 42 82
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English : BAMBOO MAGIQUE spectacle jeunesse
L’événement BAMBOO MAGIQUE spectacle jeunesse Chaumergy a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu
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