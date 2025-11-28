Bamby La Rotonde Châteaurenard

Bamby La Rotonde Châteaurenard vendredi 28 novembre 2025.

Bamby

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 20h.

Début des concerts à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-11-28 20:00:00

Concert « Bamby » à la Rotonde.

Bamby :

Originaire de Guyane, Bamby est une figure incontournable de la scène musicale antillaise et l’artiste féminine la plus écoutée de son territoire. Avec un style mêlant Afro, shatta et Dancehall, elle a su conquérir un public fidèle avec plus de 380K abonnés sur Insta. Ayant collaboré avec des artistes comme Natoxi, Jahyanai et Keblack, Bamby continue d’élargir son influence avec des projets toujours plus ambitieux. Bamby a marqué les esprits avec ses derniers titres Guyane et Don Dada et a franchi une nouvelle étape avec son album MUSE . Entre puissance vocale, chorégraphies endiablées et messages inspirants, les concerts de cette Dancehall Queen nous invite à célébrer la diversité, à danser et à vibrer au tempo de la Caraïbe. Préparez-vous à vivre une expérience explosive et solaire !



DJ RASH (Première partie) :

Depuis ses débuts en 2021, DJ Rash s’est rapidement imposé comme une figure clé de la scène afro-caribéenne. Grâce à son talent et à son sens du rythme, il est devenu DJ résident dans des clubs de renom, dont les soirées Influence du Bokaos. Mêlant Afrobeat, Dancehall, Shatta, Bouyon, Hip-Hop et Amapiano, il façonne des ambiances uniques et envoûtantes. Son énergie et sa technicité l’ont amené à mixer dans les plus grands clubs du sud-est de la France, où il a su marquer les esprits par son style percutant et sa capacité à faire danser les foules. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

English :

Bamby » concert at La Rotonde.

German :

Konzert « Bamby » in der Rotonde.

Italiano :

Concerto « Bamby » a La Rotonde.

Espanol :

Concierto « Bamby » en La Rotonde.

